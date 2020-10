PIAZZA AFFARI

ROMA Scade lunedì 12 l'esclusiva della cordata Euronetx di cui fanno parte Cdp e Intesa Sp per acquistare Borsa italiana. La due diligence avviata il 17 settembre, a seguito della corsia preferenziale accordata dal cda del London Stock Exchange Group (Lseg) sarebbe ormai alle battute conclusive da parte degli advisor JpMorgan e Mediobanca che assistono la piattaforma delle Borse di Parigi, Amsterdam, Oslo, Bruxelles, Lisbona, Dublino più gli alleati italiani. Probabilmente entro domani si dovrebbero esaurire le verifiche sui conti e i contratti intercompany fra Londra e Milano riguardanti scambi reciproci di tecnologie e servizi, ma anche le società controllate come Mts, Monte Titoli, Cassa di compensazione e garanzia ed Elite.

DA OGGI SI TRATTA NO-STOP

Da oggi dovrebbero iniziare le conversazioni finali fra le parti per finalizzare l'offerta. Nel week end dovrebbero tenersi i consigli di Euronext, Cdp e probabilmente anche di Intesa Sanpaolo per l'offerta definitiva. L'offerta non vincolante che ha consentito a Euronext & C di primeggiare rispetto a Six e a Deutsche Börse si sarebbe attesta a 3,750 miliardi.

C'è fretta da parte di Lseg di chiudere la vendita di Piazza Affari in quanto vuole portare a termine l'acquisizione di Refinitiv, un server globale di dati e infrastrutture del mercato finanziario, fondato nel 2018 e di proprietà congiunta di Blackstone Group LP con una partecipazione del 55% e Thomson Reuters che ne possiede il 45%. Un'operazione da 27 miliardi che per l'Antitrust europeo Londra può definire solo in subordine alla cessione di Milano. Di qui l'accelerazione del gruppo finanziario britannico per trasferire il controllo di Borsa Italiana alla compagine italo-francese che ha in animo di rilanciare la società per creare un operatore leader nei mercati dei capitali dell'Europa continentale con l'ambizione di proseguire nella creazione dell'infrastruttura dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo al contempo le economie locali. Si tratterà di continuare l'opera avviata da Raffaele Jerusalmi, che di Piazza Affari è il ceo essendo entrato 22 anni fa come responsabile dei mercati azionari e da allora si è conquistato sul campo la progressione di carriera diventando ceo. Lui ha gestito prima la privatizzazione, poi la fusione nel 2007 (efficace nel 2008) con Lse, preferita a Euronext, in un percorso che ha anche esaminato (2004) il piano Lehman Brothers per quotare Piazza Affari: la divisione fra le grandi banche azioniste (Intesa da una parte guidata da Corrado Passera, Unicredit dall'altra con alla guida Alessandro Profumo) sulla valutazione della società ha bloccato l'Ipo.

Nella nuova governance, Euronext avrà la maggioranza mentre Cdp e Intesa entreranno nella piattaforma di Parigi con l'8 e 2%, pareggiando la Cdp francese e Bnp Paribas. Via Goito potrà nominare il presidente del cds.

