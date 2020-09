L'OPERAZIONE

ROMA La partita per la vendita di Borsa italiana è arrivata al fischio di inizio. Entro l'11 settembre devono essere presentate le offerte non vincolanti al gruppo London Stock Exchange. Mentre si è riaperto, dopo lo stop di luglio, il procedimento Antitrust per l'acquisizione da 2,7 miliardi di Refinitiv che dovrebbe chiudersi il 16 dicembre con l'ok all'operazione condizionato alla vendita di Borsa Italiana. Ma la partita è ancora tutta da giocare. E potrebbe spuntare un outsider inaspettato tra le preferenze del governo italiano. Finora, è sempre stata in pole position Euronext, la federazione delle Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo, tanto da siglare un accordo di massima con Cdp, con tanto di contrappesi già previsti nella futura governance, per la partecipazione all'asta privata. Ma alla fine potrebbero essere gli svizzeri di Six ad avere la meglio. Negli ultimi giorni di contatti è emerso uno scenario nuovo per il futuro di Piazza Affari e la controllata Mts, il mercato dei titoli di Stato. Sembra che resti confermato l'asse tra Cdp ed Euronext per presentare un'offerta congiunta. Ma è cresciuto il pressing di una parte del governo, anche su spinta della Consob e di Bankitalia, per imboccare una strada che lasci le mani libere a Cdp di decidere anche in una seconda fase con quale partner puntare al controllo congiunto della Borsa. Ecco perché formalmente si aprirà una corsa a tre, tra Cdp-Euronext, Deutsche Borse e il gruppo di Zurigo Six, ma non sono esclusi rimescolamenti.

