Borsa: Eurotech regina del Nordest

VENEZIA Nordest in Borsa: Eurotech continua la sua corsa da innovazione tecnologica, Ovs in gran spolvero, bene anche Banca Mediolanum. H-Farm maglia nera del gruppo delle società quotate di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il 2019 è stato un anno molto positivo per la Borsa italiana che ha guadagnato oltre il 28% grazie anche al Nordest. Che ha come star anche quest'anno l'Eurotech, la società multinazionale con quartier generale ad Amaro (Udine) che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l'Internet delle cose che ieri (ultima seduta dell'anno) ha chiuso a 8,43 euro mettendo a segno secondo Borsa Italiana spa una crescita del 159,78% in un anno (- 0,35% su venerdì scorso) dopo il + 140% del 2018. Il 2 gennaio 2019 l'azione Eurotech valeva 3,34 euro. Chi avesse investito allora avrebbe portato a casa più di 5 euro per azione. La grande rivincita però è di Ovs, che dopo un pessimo 2018 quest'anno ha portato a casa un guadagno dell'83,36% chiudendo ieri a 2,006 euro (- 0,69%). Il 2 gennaio 2019 valeva 1,131 euro.

Bene è andata anche per Banca Mediolanum, l'istituto di credito milanese controllato però dalla famiglia padovana Doris, che quest'anno ha portato a casa un guadagno del 73,97% chiudendo a 8,855 euro (- 0,9% ieri), oltre tre euro più dei 5,045 di inizio anno. Un'altra riscossa decisa dopo che nel 2018 aveva perso oltre il 30% in un anno da dimenticare per tutti gli istituti. Bene è andata anche per Banca Generali, che ha fissato ieri un valore di 28,96 euro per una crescita annuale di oltre il 59% (ieri però - 0,48%), un guadagno in un anno di oltre dieci euro. In terreno positivo anche il Banco Bpm, sede legale a Verona: 2,028 ieri, + 3,05% sull'anno e + 1,2% ieri. Peggio è andata per la mestrina Banca Ifis, che quest'anno ha vissuto un deciso cambio della guardia al vertice operativo con l'uscita di scena dello storico Ad Giovanni Bossi e la salita in sella di Luciano Colombini. L'istituto veneziano ha chiuso ieri con un ultimo prezzo di 14 euro, - 9,33% a livello annuale e - 0,5% ieri. Durante l'anno comunque è andata anche peggio.

Tornando in territorio positivo, spicca la performance del gruppo degli occhiali padovano Safilo, che ha annunciato poche settimane fa un piano di tagli da 700 addetti e ieri ha guadagnato il 4,11% (1,114 euro) portando la crescita nell'anno al + 59,14% dallo 0,8 euro di inizio 2019. Un altro titolo padovano che ha brillato quest'anno è stato quello della Carel Industries: + 53,39% con la chiusura a 13,86 euro di ieri, giornata però negativa (- 2,39%). A inizio anno il titolo del gruppo di climatizzazione valeva 9,14 euro.

Bene è andata anche per la trevigiana Somec: + 53,47% a livello annuale per uno dei principali operatori mondiali di involucri vetrati, 25,2 euro il valore fissato a fine seduta.

Altri titoli molto positivi quelli della veneziana Zignago Vetro (+ 49,4%) e della multiutility bolognese Hera (+ 46,51%, 3,9 euro ieri per un calo dell'1,81% sullo scorso venerdì) che nel Nordest ha una base operativa importantissima con la controllata AcegasApsAmga e ancora di più dopo l'accordo con la trevigiana Ascopiave (+ 30,1% nel 2019, 3,815 euro ieri, - 0,39%). Per la famiglia Benetton molto positiva Autogrill (+ 26,77%) e in guadagno (+ 15,05%) malgrado tutti i problemi di concessione anche Atlantia, che però ieri ha perso l'1,7%.

Il titolo del Nordest peggiore del listino è quello della piattaforma tecnologica trevigiana H-Farm che ha chiuso l'anno a 0,341 euro per una perdita di oltre il 40% malgrado il recupero del 2,4% di ieri.

Maurizio Crema

