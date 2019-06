Boom della birra italiana all'estero Vendite in aumento e assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BEVANDEROMA Dal 1° luglio accise ridotta del 40% per i micro birrifici. Le bionde italiane conquistato perfino i pub inglesi. È il momento della birra! E non perché con l'arrivo dell'estate se ne consuma di più, ma perché finalmente sembra aver conquistato la giusta considerazione che merita anche dal punto di vista economico. Un riconoscimento formale è lo sconto del 40% sulle accise che entra in vigore lunedì prossimo (il 1° luglio) per i circa 850 birrifici artigianali che non superano i 10 mila ettolitri l'anno di produzione. Il...