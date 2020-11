MOBILITÀ

ROMA Non sarà esattamente come correre per il Giro d'Italia, ma per gli amanti delle biciclette - soprattutto se acquistate dallo scorso maggio in poi - potrebbe comunque essere determinante lo scatto finale. Anche se più che un lavoro di muscoli delle gambe servirà la capacità di muoversi velocemente sulla tastiera del pc: prende il via stamane, infatti, il click day per ottenere il bonus mobilità, meglio conosciuto come bonus bici, ovvero il rimborso (o un voucher) del 60% per l'acquisto di una bicicletta o di un monopattino o di un segway o della spesa di un abbonamento di sharing. Come tutti i click day che si rispettino la regola è: le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico. Insomma chi prima clicca, maggiori possibilità ha di ottenere il bonus. Indipendentemente dalla data della fattura di acquisto (per chi chiederà il rimborso). Le risorse stanziate non sono poche in assoluto, 210 milioni di euro, ma potrebbero non essere sufficienti. Una relazione tecnica dello stesso ministero dell'Ambiente stimava che i 210 milioni di euro avrebbero coperto le richieste di circa 600.000 persone (con un costo medio per bici o monopattino di 350 euro). Ma il 2020, forse anche per cercare di schivare il Covid trovando un'alternativa ai mezzi pubblici, ha visto un vero e proprio boom di vendite di biciclette.

L'Ancma, l'associazione dei produttori, stima per fine anno di raggiungere la soglia di due milioni di pezzi venduti, contro un milione e settecentomila del 2019. E il grosso (anche causa lockdown precedente) è stato acquistato proprio da maggio in poi. «Siamo ovviamente molto contenti di questi risultati, ma allo stesso tempo siamo un po' preoccupati che a conti fatti non tutti riusciranno a ottenere il bonus promesso» dice Paolo Magri, presidente di Ancma-Confindustria. Al ministero dell'Ambiente - nell'attesa di vedere come va la giornata di oggi e nella speranza che click day non faccia rima con crash day (per evitarlo il portale è stato molto implementato così da poter gestire fino a decine di migliaia di accessi contemporaneamente) - sono comunque già pronti a recuperare altre risorse, se dovessero servire. Il ministro Sergio Costa lo ha ribadito con un post su Fb anche ieri: nella legge di Bilancio 2021 sono già «stati appostati altri fondi per soddisfare quante più richieste di rimborso possibili». La cifra aggiuntiva è di 80 milioni di euro.

I BENEFICIARI

Non tutti i cittadini italiani hanno diritto al bonus, ma solo quelli maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città Metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.

Il bonus, pari al 60% del prezzo, vale per l'acquisto dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 di biciclette, anche a pedalata assistita (elettriche), monopattini, hoverboard, e servizi di sharing per mezzi di trasporto individuali. Il tetto massimo rimborsabile è di 500 euro. Quindi ad esempio a fronte di una bicicletta di 350 euro, il rimborso (o il voucher per acquisto futuro) sarà di 210 euro; se invece il prezzo è di mille euro, il rimborso/voucher sarà di 500 euro.

Per fare la domanda si deve accedere, forniti di Spid digitale, al portale www.buonomobilità.it che sarà attivo - come detto - dalle 9 di stamane. Chi ha già effettuato l'acquisto dovrà inserire la fotocopia in formato pdf della fattura o dello scontrino parlante. Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo (quindi chi ha una fattura del il 4 maggio non avrà alcuna priorità rispetto a chi ha fatto l'acquisto mesi dopo). Lo Spid digitale è necessario anche per chi vuole chiedere il voucher (stessi requisiti, stesse soglie) per fare l'acquisto nei mesi prossimi. I voucher (fondi disponibili, ovviamente) possono essere richiesti entro il 31 dicembre .

