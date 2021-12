L'ATTACCO

ROMA «Continuare a fare demagogia» quando si parla di transizione energetica, non servirà certo «a dare risposte all'industria e ai migliaia di lavoratori a rischio». E nemmeno a intercettare i fondi europei. Non c'è solo il settore dell'acciaio nei pensieri del presidente di Confindustria, intervenuto ieri dopo l'assemblea degli industriali a Genova. Anche l'automotive è un pezzo di industria manufatturiera italiana, destinata a pagare un prezzo più alto qui che altrove in Europa. «Quando si parla di acciaio bisogna vedere anzitutto di che tipo di acciaio stiamo parlando», ha detto Carlo Bonomi rispondendo a chi gli ricordava come, nonostante la forte domanda, l'ex Ilva, oggi guidata da una compagine pubblico-privata, continui a tenere i lavoratori degli stabilimenti in cassa integrazione senza aver fatto partire gli investimenti attesi. «Rispetto al mondo dell'acciaio», ha precisato, «assistiamo per esempio a una trasformazione che nessuno racconta, con le acciaierie italiane che hanno investito nei forni elettrici e purtroppo, se così saranno le impostazioni del Green deal europeo, i contributi li prenderanno i gruppi dell'acciaio tedeschi rimasti al carbone». In effetti, il settore dell'acciaio è tra i più energivori. Da questo dipende anche la produzione delle pale eoliche. Ma senza una governance mondiale, oltre che europea, sulla transizione energetica si rischiano evidenti distorsioni competitive.

Tornando alla Germania, pur prevedendo l'uscita dal carbone nel 2038, ha ricavato proprio dal carbone circa il 30% dell'elettricità generata nel 2019. Nel 2017, secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, la Germania è stato anche il Paese Ue dove si è bruciato più carbone. E negli ultimi mesi l'impennata dei prezzi del gas ha spinto Berlino persino a riaprire le miniere di lignite, pur di calmierare i costi anche per la sua industria.

In Italia invece paghiamo a caro prezzo la forte dipendenza dal gas estero. Colpa dei ritardi nella spinta alle rinnovabili, ben lontana da compensare l'accelerazione nell'addio al carbone e lo stop all'utilizzo del gas di casa.

I RISCHI PER L'AUTO

Era stato lo stesso Bonomi nei giorni scorsi a ricordare come il Green deal prevede 3.500 miliardi di investimenti e 650 miliardi per l'Italia. Di questi il Pnrr ne stanzia solo il 6%. Va da sé che le imprese private dovrebbero sostenere il 94% degli investimenti, le stesse imprese che hanno già maggiori costi per l'aumento delle materie prime e dell'energia, che devono essere competitive se vogliono sopravvivere sui mercati internazionali e devono anche sostenere i costi della transizione. A temere il peggio, con la chiusura di interi pezzi di filiera, è il settore auto dopo l'annuncio del Cite sullo stop per i motori a combustione in Italia dal 2035. Ecco perché Bonomi ieri ha accostato le criticità dell'acciaio a quelle dell'auto. «Sento parlare di nuovo del decreto anti-delocalizzazioni come fosse una battaglia identitaria, la panacea ai problemi di un settore di cui Confindustria annuncia l'entrata crisi da due anni perché soggetto a una transizione accelerata», ha osservato. Infine, rivolto agli imprenditori: «Ma secondo voi qualche imprenditore o i fondi internazionali torneranno a investire nell'auto entro il 2035?». Quel che è certo è che senza cambi di rotta, migliaia di posti di lavoro sono a rischio.

