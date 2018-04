Bono pessimista: l'Italia rischia di sparire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAESE IN FRENATAVENEZIA Giuseppe Bono lancia l'allarme: «Sono molto pessimista sul futuro del nostro Paese, continuando così tra 20 anni non ci sarà più l'Italia», avverte l'Ad di Fincantieri e presidente di Fondazione Nordest a margine del Festival Città Impresa di Vicenza: «Se in questo periodo non si realizzano le opere che si devono fare, sarà un grosso guaio. L'altro grande problema è la cultura, scaduta a livelli molti bassi: non abbiamo più una formazione di livello per la classe dirigente. I nostri giovani della classe media...