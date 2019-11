Bond Essilux, record di richieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZA D'IMPRESAVENEZIA Essilux: maxi bond, richiesta record. E forte interesse da parte dei lavoratori italiani per le azioni messe in vendita dal gruppo presieduto da Leonardo Del Vecchio, che si è impegnato a regalare lo stesso quantitativo acquistato.Il colosso mondiale delle montature e delle lenti quotato a Parigi ma col cuore industriale in Veneto ha lanciato ieri un'emissione obbligazionaria da 5 miliardi, uno in più del previsto proprio per rispondere alle fortissime richieste da parte del mercato: oltre 13 miliardi. Una cifra...