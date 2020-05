L'OPERAZIONE

ROMA EssilorLuxottica fa il pieno di investitori nonostante la pandemia. Ieri è stata infatti sommersa da una richiesta complessiva per quasi 11 miliardi di euro, quasi quattro volte l'offerta, per il prestito obbligazionario in tre tranche in corso di collocamento da parte del pool di banche incaricate dell'operazione.

MERCATO LIQUIDO

L'ammontare complessivo delle emissioni sarà di 3 miliardi di euro. La prima tranche, con scadenza giugno 2024, avrà un ammontare da 500 milioni e ha ottenuto ordini per circa 3,5 miliardi: il rendimento riconosciuto sarà fissato a uno spread di 55 punti base sopra il tasso midswap (95 punti lo spread della guidance iniziale). La seconda tranche, con scadenza giugno 2026, ha raccolto 3,2 miliardi di euro di ordini e porterà a una emissione da 1,25 miliardi con uno spread di 70 punti base sopra il midswap (105-110 la guidance). La tranche con scadenza giugno 2028 sarà anch'essa da 1,25 miliardi e ha ricevuto ordini per oltre 4,2 miliardi: a fronte dei 115-120 di spread iniziali, il rendimento è stato fissato a 75 punti sopra il midswap.

Le banche impegnate nel collocamento sono Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs e Unicredit. Il formidabile successo dell'offerta è la dimostrazione che in questo momento il mercato non manca della liquidità necessaria di fronte alle opportunità che reputa solide.

