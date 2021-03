Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAVENEZIA Le aziende hanno un'arma finanziaria in più per la loro strategia di crescita in Italia e all'estero. Unicredit e Cassa Depositi hanno infatti lanciato il primo basket bond di filiera. Ieri perfezionata la prima emissione, già raccolte risorse per 21 milioni.A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel settore vitivinicolo, che hanno emesso singolarmente minibond a tasso fisso e di durata 7 anni. Due venete:...