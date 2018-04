Bollorè davanti al giudice Indagato per corruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPARIGI Non ha convinto i poliziotti dell'anticorruzione, ora dovrà spiegarsi davanti ai giudice: per Vincent Bolloré, l'industriale sospettato di corruzione per l'ottenimento di concessioni portuali per il suo gruppo in Africa, il fermo di 36 ore si è concluso con il provvedimento di «deferimento davanti ai giudici». Saranno i magistrati a decidere se andare avanti con l'iscrizione nel registro degli indagati o con un rinvio a giudizio. Identica decisione è stata adottata dal polo anticorruzione della polizia di Nanterre - a...