Bollicine a tutto gas, vendite estere su del 6%

GRANDI AFFARIROMA Durante queste feste salteranno qualcosa come 264 milioni di tappi di bottiglie di spumanti italiani. 74,7 milioni in Italia, 190 all'estero. La previsione è di Unione Italiana Vini (una sorta di Confindustria del settore) e Ismea (ente del ministero dell'Agricoltura). Calcolando che mediamente in cantina ogni bottiglia vale intorno ai 3/3,5 euro, vuol dire che il giro d'affari di Natale e Capodanno per i produttori è intorno agli 900 milioni. In Italia le previsioni Uiv-Ismea indicano un consumo dell'8 % in più degli...