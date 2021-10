Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PREVISIONIROMA Prezzi del gas in calo entro fine anno. Lo prevede il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. I pesanti aumenti degli ultimi mesi, che hanno fatto schizzare in alto le bollette di luce e gas, sono stati solo in parte attenuati dall'intervento del governo. L'ultimo aggiornamento delle tariffe varato dall'Arera, l'autorità di regolazione del settore, entrato in vigore lo scorso 1° ottobre, prevede rincari...