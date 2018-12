Bollette a 28 giorni, il Consiglio di Stato blocca i rimborsi delle compagnie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAROMA Contrordine: non arriveranno entro fine anno i rimborsi da parte delle compagnie telefoniche agli utenti ai quali, a partire dal 2016 e fino al divieto dell'Agcom nel 2017, sono state fatte pagare le bollette a 28 giorni. Il Consiglio di Stato, accogliendo i ricorsi presentati in via cautelare da Telecom, Wind, Vodafone e Fastweb, ha sospeso l'obbligo dei ristori per altri tre mesi, ovvero fino alla data del 31 marzo 2019 quando dovrebbero essere rese note le motivazioni della decisione del Tar Lazio (la numero 11305/2018) che...