Boccia: «Stop propaganda Ora bisogna governare»

RAPALLO «Voglio lanciare un messaggio chiaro: chi è contro l'industria è contro l'Italia» dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, di fronte alla platea dei giovani imprenditori al convegno di Rapallo. Sintetizza così due giorni in cui gli industriali hanno delineato i confini per il confronto da aprire con il governo Lega-M5s. Dopo il passo verso il dialogo degli under 40 (che hanno proposto la strada di un patto generazionale con i giovani della nuova scena politica), il leader degli industriali sottolinea la...