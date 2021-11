Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ENERGIAVENEZIA Bluenergy Group: più clienti e il fatturato sale a 416 milioni, in crescita del 21% rispetto al 2020. L'ebitda si attesta a 32,1 milioni, in crescita rispetto ai 28,4 milioni del 2020. E il rating finanziario passa da A3.1 ad A2.2. Sono 123 i progetti di riqualificazione energetica con la formula del Superbonus 110% già deliberati, per un totale dei lavori che ammonta a oltre 124 milioni. Il gruppo con base a Udine - attore...