IL CASO

MESTRE Dal 17 marzo al 2 giugno 2020, sono quasi 43mila le operazioni pervenute al Fondo di Garanzia a seguito dei provvedimenti introdotti dai DL Cura Italia e Liquidità da imprese della regione Veneto per un importo totale di quasi 2 miliardi e 600 milioni di euro. Di queste 36.344, pari al 84,7% (percentuale tra le più basse del Paese e inferiore di oltre 6 punti percentuali rispetto alla media italiana che è dell'90,8%) sono quelle fino a 25mila euro a garanzia 100% dello Stato. In Veneto l'incidenza delle operazioni fino a 25.000 euro sul totale delle domande è tra le più basse (84,7%). La regione che ha presentato il maggior numero di richieste è la Lombardia (95.316). Seguono, a distanza, Emilia Romagna (50.939) e Lazio (43.713). Il Veneto si colloca al 4° posto (42.911) con circa il 9% delle operazioni presentate. Risultati questi che provengono del primo monitoraggio che l'Ufficio Studi di Confartigianato ha avviato sui dati del Fondo di Garanzia.

«Il fatto che ad oggi risultiamo solo al 4° posto come numero di operazioni presentate - commenta Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto - è dovuto in particolare al fatto che registriamo una incidenza delle richieste di piccolo taglio (quelle garantite al 100%) tra le più basse del Paese. Fenomeno che trova conferma nell'importo medio che, in Veneto, è di 60mila euro. Un valore ben superiore (di ben 15mila euro) a quello medio italiano che mette in luce un elemento già evidenziato dalla Confartigianato alla Regione Veneto: la necessità di garantire al 100% ed agevolare al massimo finanziamenti più consistenti dei 25mila euro previsti dallo Stato».

«Queste evidenze - sottolinea - sono la conseguenza diretta di due problemi che vanno risolti. Il primo è che la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Non è infatti vero, come afferma il Governo nei DL Cura Italia e Liquidità, che non esiste istruttoria per le domande sotto i 25mila euro. Le regole di Banca d'Italia e del Fondo Centrale di Garanzia non sono cambiate e chiedono la pratica di prefattibilità (di fatto una istruttoria). Procedura che sta rallentando a tal punto le operazioni che i nostri Consorzi Fidi (le Banche ovviamente nemmeno ci pensano) si sono visti costretti a mettere il personale non solo in smartworking, ma operativo tra le 17 e le 24, orario in cui risulta un po' più agevole caricare le pratiche sul portale del Fondo. Il numero di registrate è pertanto falsato di almeno un 30% di richieste ancora in coda. Il secondo elemento che scoraggia la domanda sono i 6 anni previsti per l'ammortamento del debito. Se a causa della pandemia il Governo permette alle imprese di indebitarsi, congelando il nuovo Codice della Crisi, deve dare la possibilità agli imprenditori di restituire il denaro almeno in 10 anni. Su questa modifica stiamo concentrando, come Confartigianato, molti sforzi al fine di ottenere la modifica in fase di conversione del DL».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA