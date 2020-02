SERVIZI LOCALI

VENEZIA Ascopiave sfida A2a: acquisito il 3,67% della multiutility lombarda Acsm Agam. Un pacchetto di azioni venduto in gran parte dalla società di azionisti veneti Plavisgas e dai fondi Altinum, Hermes, Pure e Praude gestiti dall'avvocato trevigiano Massimo Malvestio. L'operazione è stata annunciata ieri sera a Borsa chiusa. Riserbo sull'ammontare dell'investimento che comunque dovrebbe essere intorno a una ventina di milioni. Ieri Acsm Amga ha chiuso in Borsa con 2,34 euro di ultimo prezzo per un guadagno dell'11,43%, raggiungendo una capitalizzazione totale di oltre 431,9 milioni.

L'operazione è la risposta plastica e plateale, una sorta di dichiarazione di guerra, alla sortita di A2a che il 31 gennaio ha rilevato per circa 45 milioni il 4,16% di Ascopiave. L'acquisto del pacchetto della società lombarda secondo Pieve di Soligo (Treviso) è un'operazione industriale per entrare in Lombardia con la volontà di dialogare e collaborare con il territorio. Esattamente come hanno dichiarato di essere intenzionati a fare i lombardi in Veneto. Acsm Agam, 234,3 milioni di fatturato nel primo semestre 2019 nella distribuzione energia e acqua potabile, è controllata da un patto di sindacato con A2a al 41,3%, affiancata da Lario Reti Holdign (Lecco) al 23,93%, dai comuni di Monza (10,53%) e Como (9,61%), dalla Popolare Sondrio (3,3%) e dal Comune di Varese (1,29%). Il 10% del capitale era sul mercato. Fino a ieri. Con il 3,67%, Ascopiave si piazza in testa ai soci di minoranza proprio nel cortile di casa di A2a (multiutility di Milano e Brescia) che sta trattando con Agsm Verona e Aim Vicenza propugnando il modello federativo concretizzatosi tra Monza e Como. Una quota importante per diversi motivi: come primo azionista di minoranza Ascopiave ha il diritto di nominare un consigliere in cda e il presidente del collegio sindacale, oggi Lucia Milani, commercialista veneziana indicata da Malvestio e soci anche perché espressione di un territorio dove già opera Acsm, che controlla infatti la distribuzione di gas a San Donà di Piave, Musile, Noventa e Marcon nel Veneziano, più nove Comuni nella provincia di Udine. Quel 3,67% poi dà diritto ad Ascopiave ad incassare lo stesso prezzo di un'eventuale cessione strappato dalla maggioranza. Ma c'è anche un terzo possibile riflesso: se Ascopiave manterrà salda la sua quota il flottante in Borsa scenderà sotto il minimo di legge, 10%, e la società dovrà uscire dal listino con conseguenti problemi per i membri del patto. Chi di spada ferisce, di spada... rischia grosso quindi. Una lezione che potrebbe far retrocedere dai propositi di alleanza Agsm e Aim, società venete che avevano dialogato proprio con i trevigiani.

OPERAZIONE STRATEGICA

Per Ascopiave si tratta ufficialmente di una «operazione in linea con gli obiettivi strategici della società, poiché le attività ed i servizi gestiti da Acsm Agam sono coerenti con le linee di sviluppo cui tende il gruppo». Ascopiave ha concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività in 268 Comuni e fornisce il servizio a circa 775mila utenti. È partner nel Nordest del gruppo Hera, attivo a Trieste, in Veneto, in Emilia-Romagna e nelle Marche, di cui ha una partecipazione diretta dello 0,4% rilevata lo scorso 31 gennaio dal fondo Amber. Treviso ha inoltre una quota del 48% in Estenergy, di cui la stessa Hera è socio di maggioranza al 52%.

Con la contromossa di ieri la partita dunque entra nel vivo e rischia di diventare una sfida colpo su colpo con il palio non solo la supremazia nel Nordest ma in tutto il Nord.

Maurizio Crema

