BlackRock lascia, Carige in alto mare

RIASSETTIROMA Voltafaccia improvviso di BlackRock su Carige che ricorda il dietrofront di fine 2016 del Qatar su Mps durante l'operazione di mercato da 5 miliardi e un altro analogo ma più piccolo, degli inglesi di JRJ su Banca Gbm: torna in alto mare il salvataggio dell'istituto ligure commissariato da gennaio. Tutti al lavoro per trovare un'altra soluzione di mercato e scongiurare l'intervento dello stato sul modello-Siena: c'è tempo fino al 30 settembre, data di scadenza dell'amministrazione straordinaria. Per lunedì 13, all'ora di...