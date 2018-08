Bitcoin, compleanno sull'ottovolante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA Negli ultimi giorni le maggiori valute digitali hanno fatto registrare perdite generalizzate, con oscillazioni al ribasso da ottovolante. E si è tornati a parlare di crisi delle criptovalute. Ma è davvero così? Eppure non è la prima volta che si assiste a repentine cadute (e successivi rimbalzi) di Bitcoin (e sorelle). La domanda semmai è allora un'altra? Possono le criptovalute assurgere a ruolo di beni rifugio? Ecco, in questo caso, probabilmente, bisogna tenere conto che le criptovalute nascono proprio come antitesi al...