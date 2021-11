Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BILANCIOPORDENONE Credit Agricole FriulAdria ha chiuso il bilancio in utile di 56 milioni, in crescita del 47% anno su anno, mentre gli impieghi hanno superato gli 8 miliardi di euro. In termini di raccolta complessiva, si evidenzia una significativa espansione del bacino di raccolta diretta (+6% a/a) e della raccolta gestita (+13% a/a). Migliorano gli indicatori della qualità del credito: le incidenze dei crediti deteriorati netti si...