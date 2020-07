BILANCIO INTEGRATO

MESTRE Poste Italiane nel 2019 ha avuto un impatto complessivo sull'economia italiana pari a circa 12,5 miliardi di euro di Pil. In particolare nelle regioni del Nordest, il gruppo ha generato tramite i suoi fornitori 128,5 milioni di prodotto interno lordo, oltre 2mila posti di lavoro e 54,8 milioni di euro di reddito.

Il bilancio Integrato 2019 di Poste Italiane per la prima volta contiene un modello di stima degli impatti economici prodotti complessivamente dall'azienda in ogni singolo territorio e fornisce una chiara fotografia di una realtà centrale nel Paese, che grazie al lavoro dei suoi 128mila dipendenti riesce a creare valore economico a livello locale e nazionale anche attraverso il coinvolgimento di una catena di fornitori locale. Oltre agli impatti diretti legati strettamente all'attività economica del gruppo, il business di Poste italiane, infatti, richiede l'acquisto di beni e servizi prodotti da altre imprese e consente alle famiglie che hanno ricevuto un reddito grazie al lavoro svolto per l'azienda e i suoi fornitori di acquistare nuovi beni e servizi. Nel 2019, ad esempio, l'azienda ha acquistato beni e servizi da circa 2.300 piccole e medie imprese, per un valore totale di 1,2 miliardi, oltre il 48% degli acquisti totali da fornitori italiani. In generale, sempre nel 2019, le attività operative del Gruppo hanno avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull'economia italiana pari a circa 12,5 miliardi di euro di Pil, coinvolgendo complessivamente circa 189 mila lavoratori con una distribuzione di redditi per un totale di 7,5 miliardi.

SOSTENIBILITÁ

Poste Italiane ha anche da tempo intrapreso un percorso per integrare la sostenibilità nella propria strategia aziendale, affiancando agli obiettivi di business una chiara visione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance raggiungendo notevoli traguardi nazionali e internazionali.

