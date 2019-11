Bilancio europeo, l'Italia verserà a Bruxelles 15 miliardi l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se la proposta della Commissione Ue verrà approvata, il contributo dell'Italia al bilancio 2021-2027 dell'Ue sarà in media di 15,27 miliardi l'anno, per un totale di 106,9 miliardi. Si tratta di 2,52 miliardi in più rispetto al 2014-2020, durante il quale l'Italia versava in media 14,91 miliardi l'anno. È quanto risulta dai dati pubblicati dalla Commissione Ue, che non fornisce però i dettagli su quante risorse europee tornano ogni anno nei vari Paesi. Aumenti sono previsti per tutti gli Stati membri. In termini di reddito nazionale...