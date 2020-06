BILANCIO

CONEGLIANO Banca Finint ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto consolidato di 14,7 milioni, in aumento del 49,4% rispetto all'anno precedente, importo che sarà accantonato a riserva. Il bilancio è stato approvato ieri dall'assemblea degli azionisti. Il margine finanziario e da servizi è stato pari a 53 milioni (+ 8,2%), mentre quello di intermediazione è cresciuto di 10 punti a 55,3 milioni. La componente economica più incisiva rimangono i ricavi per commissioni che a fine esercizio raggiungono i 47 milioni (+ 8% rispetto all'anno precedente). L'apporto più rilevante è dato dalle attività svolte da Securitisation Services nell'ambito della gestione di operazioni di cartolarizzazione (26,3 milioni contro 23,9 milioni dell'esercizio 2018) e dalla gestione di fondi di investimento e patrimoni tramite Finint Sgr (11,6 milioni a fronte di 10,3 milioni). Rispetto alla prosecuzione dell'esercizio in corso, l'amministratore delegato, Giovanni Perissinotto, ha detto di ritenere che vi siano le condizioni per «guardare con fiducia anche al prossimo futuro, caratterizzato da un contesto di generale incertezza causato dalla pandemia da Covid-19, un nemico invisibile che ha sconvolto il mondo e che ha portato con sé gravi ripercussioni dal punto di vista economico, con un tessuto imprenditoriale fortemente provato che oggi più che mai ha bisogno di essere supportato e sostenuto». Finint è controllata dal presidente Enrico Marchi.

