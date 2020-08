L'ALLEANZA

VENEZIA La bici veneta corre con i fondi stranieri. Dopo la trevigiana Pinarello, anche la vicentina Wilier Triestina apre il suo capitale. La società della famiglia Gastaldello, 45 milioni di fatturato e 1,7 milioni di utile netto l'anno scorso e un primo semestre in crescita malgrado il Covid, ha ceduto una quota di minoranza (circa il 30%) al fondo svizzero canadese Pamoja Capital di John McCall MacBain, finanziere appassionato di ciclismo e mecenate della ricerca sui cambiamenti climatici. Con queste risorse fresche la società veneta da 45 addetti nata oltre un secolo fa a Bassano, che in passato ha realizzato le bici per campioni come Fiorenzo Magni e Marco Pantani ma anche Ballan e Scarponi, punta a svilupparsi ulteriormente all'estero dove già realizza circa l'80% del suo fatturato. E in cantiere potrebbero esserci anche acquisizioni.

«È da più di un anno che avevamo contatti con potenziali investitori in Wilier Triestina, abbiamo scelto Pamoja Capital, che ha investimenti e gestisce risorse per un miliardo di dollari, perché resterà per almeno dieci anni nel nostro capitale: non è un fondo speculativo ma un gruppo con radici familiari e sono molto interessati al mondo della bici - spiega Andrea Gastaldello, presidente esecutivo derlla società, che insieme ai fratelli Michele ed Enrico è socio di maggioranza -. La gestione e la strategia rimarranno totalmente in capo a noi. Con il loro appoggio vogliamo realizzare nuovi prodotti, ampliarci nei mercati del Nord America, Asia e Australia e fare nuove acquisizioni di altri marchi. Per ora ci stiamo guardando attorno, sicuramente nei prossimi uno o due anni faremo qualche operazione». Il Covid non ha fermato l'azienda veneta a due ruote: «Nel primo semestre abbiamo chiuso con una leggera crescita malgrado lo stop per il lockdown di un mese e mezzo, contiamo di chiudere l'anno con un fatturato in aumento intorno al 10% se non ci saranno ulteriori problemi di pandemia e nel 2021 pensiamo di arrivare vicino ai 60 milioni dopo i 45 del 2019 con 1,7 milioni di utile netto - afferma il presidente -. In Italia e all'estero c'è stata una grande richiesta di bici, questo perché dopo il Covid c'è tanta voglia di fare sport all'aria aperta ma anche per la mobilità urbana. Il bonus in Italia ci ha aiutato, ma non è fondamentale per la crescita che stiamo registrando».

«Siamo entusiasti di collaborare con il management di Wilier Triestina e di intraprendere insieme il percorso di crescita futuro. Siamo rimasti molto colpiti dal team visionario che ha condotto Wilier Triestina a divenire un leader di mercato - il commento ufficiale del finanziere canadese John McCall MacBain, fondatore di Pamoja Capital e presidente della fondazione omonima -. Come investitore di lungo periodo ci aspettiamo una proficua collaborazione: incoraggeremo l'azienda nella sua crescita globale. Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di donare i futuri proventi finanziari derivanti dalla nostra quota di Wilier Triestina alla McCall MacBain Foundation».

CAMPIONI

La società è stata fondata nel 1906 da Pietro Dal Molin a Bassano del Grappa. Il nome Wilier Triestina è un acronimo che arriva da una dichiarazione d'intenti del creatore: W l'Ialia Libera e Redenta, che ha aggiunto Triestina proprio in onore della città giuliana allora occupata e sospesa tra Italia e Jugoslavia. Nel 1958 la chiusura e l'oblio. Nel 1969 la rinascita con Antonio Gastaldello, nonno degli attuali tre fratelli proprietari (Andrea, Michele ed Enrico) scesi in pista dopo la scomparsa nel 2010 di Lino. Oggi la Wilier fornisce le sue bici da 12mila euro al pezzo a due squadre in campo professionistico l'Astana e la francese Total, è tra i marchi di riferimento per appassionati e cicloamatori con la sua gravel, ibrido tra mountain bike e due ruote da corsa, ma realizza anche innovative bici elettriche per chi voglia avere un'energia .. in più. Il tutto in telai e componenti in carbonio super leggeri.

Maurizio Crema

