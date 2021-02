L'OPERAZIONE

ROMA Beretta Holding aggiunge lo storico marchio inglese Holland&Holland al suo portafoglio partecipazioni, 32 aziende operative che oggi ne fanno il leader riconosciuto nel settore delle armi portatili leggere, dedicate all'attività sportiva e venatoria e alla difesa personale, ma che arriva anche alla produzione di puntatori laser e torce tattiche e ai sistemi ottici utilizzati dai marines. È l'ennesimo passo di una crescita a suon di acquisizioni avvenuta in particolare negli ultimi 20 anni, e ha puntato dritto al marchio iconico dei fucili di lusso con sede in Bruton street nel quartiere Mayfair di Londra. A pesare non è il valore economico dell'affondo, visti i valori in campo (685 milioni il fatturato di Beretta contro i circa 7 milioni di Holland&Holland), ma la storia di quasi due secoli del gruppo londinese deve aver rappresentato un simbolo irresistibile per la famiglia Gussalli Beretta, da quindici generazioni alla guida del gruppo (dal 1526) e non a caso membro dell'associazione Les Henokiens che raccoglie i gruppi familiari più antichi del mondo.

Holland&Holland non è soltanto la casa storica londinese capace di produrre un fucile Express Holland & Holland Royal Deluxe calibro 500 inciso da Philippe Grifne e valutato intorno a 280.000 euro dalla famosa casa d'aste inglese Holts Auctioneers. Oltre alle armi di lusso, antiche e moderne, sforna capi d'abbigliamento da caccia degne di gentiluomini della caccia ed ha anche personalizzazione una edizione limitata di Range Rover, con tanto di lussuoso porta fucile da caccia nel bagagliaio del valore di 230.000 euro. Monili riservati a una clientela internazionale d'élite alla ricerca della migliore produzione artigianale di fucili e carabine.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per segnare l'ennesimo passo all'estero dei Beretta: «una ricca storia, stabilimenti di produzione indipendenti e prodotti eccezionali», spiega una nota della società che intende «preservare il prezioso patrimonio nel Regno Unito» oltre che «l'ineguagliata tradizione di maestria artigianale». «Uno sviluppo entusiasmante, un grande traguardo, che accresce ulteriormente la presenza internazionale del gruppo» per Pietro Gussalli Beretta, presidente e ad di Beretta Holding. Non solo. «Di fronte alle sfide della Brexit, sono molto lieto di aumentare l'impegno nel Regno Unito». Incluso nell'accordo c'è anche il prestigioso campo da tiro Holland & Holland Shooting Ground a ovest di Londra. Anche questo un mito per gli appassionati di fucili fini.

