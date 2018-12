Beraldo: «Nessun motivo per aumento capitale Ovs»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO L'amministratore delegato di Ovs Stefano Beraldo non vede «ragioni per ritenere che sia necessario un aumento di capitale». Lo ha detto rispondendo alla domanda di un analista finanziario dopo le indiscrezioni di stampa su una possibile ricapitalizzazione della Società a seguito delle difficoltà in Borsa del titolo e dei risultati del gruppo nel trimestre. Quanto alla difficile situazione di mercato, secondo Baraldo, «si normalizzerà nel 2019 e nel 2020». Da inizio anno le azioni perdono l'81% del proprio valore. La società,...