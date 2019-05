Beozzo: «Bene lo stop dei giudici rischiavano di svendere tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRENDITOREVENEZIA «Bene il fallimento, c'era il rischio che i 26 milioni di beni ancora nei magazzini di Mercatone Uno gestiti da Shernon Holding fossero venduti a sconto come già successo in passato. Così si sono salvate decine di aziende e ora possiamo anche pensare al rilancio della società trasformando i nostri crediti in capitale sociale».William Beozzo, 49 anni, direttore dell'associazione Fornitori Mercatone Uno (500 imprenditori per 10mila addetti e 250 milioni di crediti vantati con la società appena fallita), malgrado tutto...