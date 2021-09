Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTESATREVISO Possibilità di estendere il part-time e lo smart working, flessibilità negli orari in entrata o in pausa pranzo, bonus per bebé e neomamme, colloqui telematici con gli insegnanti dei figli direttamente dall'azienda, venerdì breve, con uscita anticipata di un'ora. Punta con forza, anche tramite misure innovative rispetto alla normativa nazionale, a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata e famigliare dei...