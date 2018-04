Benetton, Luciano: un anno per il rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBIGLIAMENTOTREVISO «Sul rilancio della United Colors mi do un anno di tempo. Il 2019 sarà cruciale. Poi analizzeremo la situazione e prenderemo una decisione». Luciano Benetton non è uomo abituato a sprecare le parole. Del resto aveva sempre premesso che la vasta operazione di recupero dei conti del settore abbigliamento, avviata lo scorso autunno con il suo rientro in azienda insieme alla sorella Giuliana, era appunto un tentativo in extremis. «Veniamo da quattro anni che definire difficili è un eufemismo. Stiamo mettendo molte...