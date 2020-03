Bene la Bce e il suo, seppur tardivo, bazooka da 750 miliardi. Bene la Ue e la sua, seppur generica, apertura all'emissione di eurobond finalizzati a fronteggiare il coronavirus. Ma siamo sicuri che tutto questo sia sufficiente? E, soprattutto, siamo davvero sicuri che la scelta di sospendere il Patto di stabilità giovi all'Italia e all'Europa? Due, infatti, sono i pericoli che corriamo. Il primo è che con il liberi tutti a spendere, il rapporto debito-pil italiano schizzi dal 135% attuale ad una percentuale che può stare tra i 150 (minimo) e i 170-180 punti se, come probabile, il nostro pil a fine anno dovesse attestarsi a -5% e la disoccupazione dovesse viaggiare verso il 20%. Un quadro di finanza pubblica da allarme rosso, e che tale sarebbe anche se cosa su cui non metterei la mano sul fuoco quelle risorse aggiuntive a debito fossero spese nel migliore dei modi. Il secondo pericolo sta nel fatto che con la scelta di disinnescare i vincoli Ue ma non aver nello stesso tempo deliberato i coronabond, possa passare la linea che questa emergenza è e rimane un problema dei singoli stati e che non sono necessarie risposte europee. Con ciò mettendo fine ad ogni possibilità di dar vita ad una politica economica europea comune, tanto meno di tipo solidale, per la quale è assolutamente indispensabile disporre di debito federale, cioè di eurobond. E se ci pensate, questi pericoli rappresentano le due facce di una stessa medaglia. Che è quella di un'Europa che accentua le già grandi distanze che ci sono al suo interno fino al punto non solo da impedire qualunque avanzamento del processo d'integrazione ma da archiviare l'eurosistema, almeno così come è stato fin qui. Insomma, alla fine della giostra chi è troppo indebitato sarà così sanzionato (via spread) dai mercati finanziari che sarà costretto ad uscire dall'euro. Per l'Italia è una licenza di impiccarsi, e sotto sotto anche un invito a farlo. Non credo che questo sia l'auspicio della cancelliera Merkel, ma certo lo è delle forze politiche che la sostengono, della Bundesbank e di molti, se non tutti, i paesi del Nord e dell'Est. Stando così le cose, l'unica chance è che Italia, Francia, Spagna propongano alla Germaniadi assegnare ad una personalità indiscussa come Mario Draghi l'inedito ruolo di commissario straordinario Ue, affidandogli il compito di predisporre e gestire un piano straordinario di interventi, sia sul fronte dell'emergenza sanitaria che di quella economica, con risorse derivanti dall'emissione di eurobond garantiti dalla Bce come prestatore di ultima istanza. A mali estremi, estremi rimedi.

