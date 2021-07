Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALBERGHITRIESTE Guido Guidi e la sua The Begin Hotels sbarcano a Trieste per gestire tre strutture: The Modernist Hotel, l'Hotel Continentale e il Palace Suite.Dopo il SeePort Hotel di Ancona, il SeeBay Hotel nella Baia di Portonovo e l'Hotel Giardino dei Pini in Salento, l'imprenditore anconetano ha siglato l'accordo con la Golden Hotel & Resort per il subentro nella gestione delle loro tre strutture triestine. Hotel diversi, dall'anima...