Bedeschi, pronte le super gru container per il porto di Cipro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFRASTRUTTUREVENEZIA Le ultime opere svettano sul porto di Chioggia e presto verranno inviate a Cipro. Si tratta di due gigantesche gru per carico e scarico di container alte fino a 123 metri che il gruppo padovano Bedeschi ha realizzato per il porto di Limassol. Sono a detta dell'azienda le due più grandi opere di ingegneria meccanica prodotte interamente in Italia negli ultimi 15 anni. Il 6 settembre presso il posto di Chioggia il governatore del Veneto Luca Zaia inaugurerà le gru Sts Cyprus, una commessa milionaria (il valore non è...