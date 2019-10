Bce, si stringe l'assedio su Draghi Ma il messaggio è per la Lagarde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBRUXELLES Dopo nove banchieri centrali in servizio permanente è la volta degli ex. Tutti contro Mario Draghi accusato di non fare gli interessi della zona euro con le misure di politica monetaria. Con un sospetto che, per loro, è ormai una certezza: «Il sospetto che dietro queste misure ci sia l'intenzione di proteggere i governi fortemente indebitati da un aumento dei tassi di interesse sta diventano sempre più fondato». Tutto scritto in un documento firmato dall'ex capoeconomista della Bce Jürgen Stark, che si dimise dal...