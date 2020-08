LE PREVISIONI

ROMA Restano nubi ed ombre sulla ripresa economica nell'Eurozona a causa delle ricadute da virus e alla luce di una nuova impennata di contagi nel Vecchio Continente. A lanciare l'allarme è la Banca Centrale Europea, che nei suoi verbali, relativi all'ultima riunione di luglio del board, indica nel prossimo meeting di settembre quello fondamentale per mettere a punto una nuova strategia di politica monetaria. Dopo un «drastico crollo» della crescita nelle prime settimane del secondo trimestre a causa dell'emergenza coronavirus, «la ripresa nell'Eurozona, resta disomogenea e parziale», sottolineano i verbali della Bce, spiegando che «parallelamente al contenimento in atto del virus e all'allentamento delle misure di lockdown, si sono registrati segnali di una prima ripresa dei consumi, mentre in alcuni paesi si è avuto un significativo rimbalzo della produzione industriale». Per la Bce «un numero di fattori pesa su una ripresa completa», fra questi soprattutto «un ritorno dei contagi da Covid» nelle principali economie che ha spinto i governi a «fermare o riconsiderare i propri piani di riapertura», con conseguenze immediate sull'export dell'Eurozona. Pesa poi la «mancanza di lavoro» con effetti sui consumi, aggiunge l'Eurotower. In questo quadro i membri del Consiglio direttivo hanno concordato sul fatto che «un orientamento di politica monetaria estremamente accomodante continua ad essere appropriato».

