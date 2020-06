MILANO La bce torna in campo per difendere i programmi di quantitative easing lanciati a partire dal 2015, rispondendo così, pur naturalmente senza citarli mai, ai dubbi sulla «proporzionalità» degli acquisti di asset sollevati dalla Corte Costituzionale tedesca. Secondo quanto emerge dal verbale della riunione del consiglio direttivo dell'Eurotower del 3-4 giugno, che ha deciso di incrementare di 600 miliardi il programma di acquisti pandemico Pepp, il capo economista della Bce, Philip Lane, ha infatti notato che sia il Pepp che l'App da 20 miliardi al mese sono «misure proporzionate nelle attuali condizioni per raggiungere l'obiettivo della stabilità dei prezzi», anche perchè «nella messa a punto di questi programmi sono state inserite sufficienti garanzie per limitare potenziali effetti collaterali tra cui il rischio di «fiscal dominance» e per rispettare il divieto di finanziamento monetario». Il consiglio direttivo ha inoltre sottolineato che l'economia dell'eurozona «sarebbe andata molto peggio senza gli stimoli derivanti dall'acquisto di asset» pur ammettendo che nel tempo possano aumentare i rischi di conseguenze negative.

