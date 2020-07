L'AVVERTIMENTO

ROMA Aumenta il pressing della Vigilanza Bce per il consolidamento bancario in Europa, senza il rischio di ulteriori rafforzamenti patrimoniali che erano lo spauracchio del mercato fino agli anni scorsi. Dopo le parole dei giorni scorsi del presidente del Supervisory board Andrea Enria («È utile che le banche valutino nuove aggregazioni») che manifestavano sostegno implicito all'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi, ieri è intervenuto Edouard Fernandez-Bollo, membro francese del consiglio di vigilanza della Bce da settembre 2019. In breve, «non verranno penalizzati progetti di aggregazione credibili con la richiesta di più alti requisiti di capitale e di guidance», ha spiegato ieri il banchiere in un post nel quale ha illustrato lo spirito di una bozza di linee guida, pubblicate sempre ieri, da parte della Vigilanza Ue con la quale essa motiva il suo punto di vista a favore di un nuovo giro di risiko bancario.

Si tratta di un esercizio di trasparenza per rendere più incisiva l'azione della supervisione, si osserva nel documento, ed evitare misunderstanding rispetto alle attese dell'Authority. Nella sua esposizione Fernandez-Bollo chiarisce che la Bce è favorevole alle aggregazioni (senza scendere nello specifico di operazioni nazionali o transnazionali) data la situazione di eccesso di capacità produttiva in Europa e di bassa redditività del settore. Su quest'ultimo aspetto si era soffermato Enria riferendosi alla pandemia, che avrebbe compresso la redditività del sistema che, invece, è essenziale venga dilatata.

I PALETTI

Più volte, ricorda Fernandez-Bollo, la Vigilanza si è espressa a favore del consolidamento nel settore bancario in Europa. La bozza messa in consultazione richiede ai player di mercato commenti entro fine settembre. La supervisione richiede che nuove entità derivanti dalle aggregazioni abbiano modelli di business sostenibili, rispettino i requisiti prudenziali, abbiano una buona governance e un adeguato sistema di controllo dei rischi. La Vigilanza insiste sull'importanza di fornire ai supervisori un'ampia informativa preventiva da parte dei promessi sposi, in particolare sulla sostenibilità del modello di business. «Una comunicazione precoce consente di fornire alle parti un primo feedback da parte nostra di cui potranno fare tesoro nello sviluppo del progetto di aggregazione». Per Fernandez-Bollo, il punto di partenza per il capitale della nuova entità sarà la media ponderata dei requisiti di secondo pilastro delle banche coinvolte e la guidance di secondo pilastro ante aggregazione. Il banchiere indica altri due principi che guidano le decisioni dell'Autorità a fronte dei progetti di aggregazione. Il primo riguarda l'avviamento negativo: «Ci aspettiamo che il badwill venga utilizzato per rendere il modello di business più sostenibile, ad esempio aumentando gli accantonamenti sui crediti deteriorati. Ci aspettiamo, inoltre, che i potenziali utili dal badwill non vengano distribuiti agli azionisti della nuova entità». Va infine sottolineato che la Vigilanza accetterà l'uso temporaneo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali della nuova entità.

Secondo alcuni il non detto in questa prolusione a favore delle aggregazioni è che gli istituti che preferiranno restare single, probabilmente dovranno cominciare a valutare ipotesi di rafforzamento patrimoniale di cui finora pensavano di poter fare a meno, sempre naturalmente che già non raggiungano i coefficienti Srep.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA