ROMA L'aumento dei contagi delle ultime settimane frena le prospettive di ripresa. Per questo la Banca centrale europea mantiene i tassi fermi a zero e continuerà a sostenere l'economia alle prese con la crisi provocata dal Coronavirus con l'arsenale già messo in campo, il programma temporaneo di acquisto titoli per l'emergenza pandemica da 1.350 miliardi. Intanto l'istituto di Francoforte rivede leggermente in meglio le stime sul pil di Eurolandia confermando però una caduta record dell'8% per quest'anno (dal -8,7% previsto in precedenza). Al crollo seguirà un rimbalzo del 5% nel 2021 e del 3,2% nei dodici mesi successivi.

«L'aumento dei contagi durante l'estate rappresenta un vento contrario nelle prospettive di breve termine della ripresa», ha sottolineato ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio direttivo dell'istituto che ha lasciato fermo a zero il tasso principale di riferimento dell'area euro. «Guardando avanti - ha aggiunto - una ripresa sostenibile dipenderà dall'evoluzione della pandemia e dal successo delle politiche di contenimento». Insomma, gli effetti della crisi continuano a farsi sentire. «I dati dell'Eurozona indicano un forte rimbalzo dell'attività economica anche se il livello è più basso rispetto al periodo pre-pandemico», ha continuato Lagarde e «le prospettive della ripresa continuano a essere circondate da incertezze» a causa del Covid.

Lagarde ha poi osservato che le misure messe in campo dalla Bce per fronteggiare il blocco dell'attività e i rischi di frammentazione dell'euro hanno avuto l'effetto desiderato. «In ultima analisi i nostri strumenti di politica monetaria hanno funzionato bene», ha sostenuto la presidente dell'istituto. Tuttavia, ha proseguito, «l'Eurozona necessita ancora di un ampio stimolo monetario per sostenere la ripresa». La Bce continuerà dunque con il programma per l'emergenza pandemica (Pepp). «È molto probabile che utilizzeremo l'intera dotazione», ha detto ancora Lagarde precisando che al momento non è stata discussa una eventuale estensione del piano. Gli acquisti andranno avanti «almeno fino a giugno 2021» o comunque «fino a quando la Bce non considererà l'emergenza da coronavirus terminata», portandoli avanti «in maniera flessibile nel tempo, per classi di attività e fra i paesi».

Lagarde ha poi assicurato che la Bce è pronta a usare «tutti gli strumenti» per raggiungere l'obiettivo di una crescita dei prezzi vicina al 2% nel medio termine. La banca centrale ritiene che l'inflazione resterà negativa «nei prossimi mesi, tornando positiva solo nel 2021». Al momento l'istituto centrale prevede un incremento del carovita dello 0,3% nell'area euro per quest'anno, dell'1% per il prossimo e dell'1,3% per il 2022. Alcuni analisti si aspettavano che Francoforte potesse agire contro il recente rialzo della moneta unica, che mette pressione al ribasso sui prezzi, come riconosciuto anche da Lagarde. «Il Consiglio direttivo ha discusso l'apprezzamento dell'euro ma il tasso di cambio non è un target della nostra politica monetaria», ha specificato tuttavia la numero uno dell'istituto centrale, sottolineando però che la Bce monitorerà con «attenzione» gli sviluppi e gli effetti sull'inflazione.

