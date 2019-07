Bce, Draghi prepara il taglio dei tassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONEROMA Un colpo di acceleratore e uno di freno. Così i mercati finanziari hanno percepito la riunione del Consiglio direttivo della Bce e le successive valutazione espresse come di consueto in conferenza stampa da Mario Draghi. Di fatto, la banca centrale europea ha aperto la strada ad una futura riduzione dei tassi di interesse, come parte di un pacchetto di stimolo all'economia; ma non ha dato indicazioni precise su tempi modi. Proprio l'assenza di dettagli ha probabilmente deluso gli investitori, innescando la discesa degli indici...