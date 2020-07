IL CASO

ROMA Lo stop al dividendo delle banche potrebbe essere definitivo per tutto il 2020, come contributo per contenere l'effetto pandemia. Almeno per le grandi banche, specie le 120 circa sotto la vigilanza della Bce. Agli istituti più piccoli e con indici patrimoniali elevati, potrebbe essere concessa una deroga.

Dopo la raccomandazione dell'Autorità guidata da Andrea Enria di fine marzo di non remunerare gli azionisti fino all'1 ottobre, in questi giorni la Vigilanza europea sta compiendo riflessioni per estendere l'invito sino a dicembre. Si tratta di mantenere nel patrimonio delle banche europee i circa 27,5 miliardi di cedole che erano stati appostati a riserva nei bilanci 2019 e che molti banchieri, anche italiani, nel commentare questa raccomandazione, avevano auspicato che non appena possibile, avrebbero provveduto a dare almeno un acconto. Lo stop ai dividendi potrà consolidare l'erogazione di circa 450 miliardi di impieghi a favore dell'economia reale.

In considerazione del contesto economico generale di recessione, con l'Europa che ha dovuto dedicare quattro giorni e quattro notti consecutivi per trovare la quadra sul piano di aiuti straordinario da 750 miliardi del New Generation Eu, era comunque nell'aria che Francoforte dovesse suggerire di mettere a dieta gli azionisti per consentire alle banche di avere i soldi per finanziarie imprese e famiglie. Tra gli aiuti del bilancio europeo e gli impieghi extra del sistema bancario, si profila una pioggia di 1.200 miliardi.

I 660 MILIONI DELLE FONDAZIONI

La chiusura del rubinetto, però, soffoca le speranze degli investitori di rivedere le cedole. Tra gli investitori, in Italia ci sono le fondazioni bancarie che utilizzano questi proventi per le erogazioni sul territorio: l'ultimo dividendo incassato (2018) si è attestato a 659,3 milioni.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, alcuni consiglieri della Vigilanza Ue ritengono che le prospettive dell'economia non siano ancora sufficientemente chiare da poter giustificare una ripresa dei dividendi, hanno riferito persone a conoscenza della questione. Al momento comunque non c'è una decisione ufficiale che potrebbe arrivare nel giro di una settimana.

Le fonti sottolineano che alle banche più piccole, non direttamente supervisionate dalla Bce, i regolatori nazionali potrebbero concedere di pagare dividendi, sempre che le condizioni patrimoniali dovessero consentirlo. Inoltre, tra le opzioni allo studio, ci sarebbe quella di permettere alle banche di remunerare i soci in azioni (scrip dividend) allo scopo di conservare capitale.

Il tema dei dividendi è oggetto di un intenso confronto all'interno del Supervisory Board: 5-6 membri, sarebbero favorevoli a un approccio caso per caso, allo scopo di consentire alle banche più forti di restituire una parte del capitale in eccesso, mentre altri componenti, tra cui sembra anche Alessandra Perrazzelli, vice dg di Bankitalia, ritengono che il contesto sia ancora incerto per indebolire il sistema creditizio attraverso la distribuzione di dividendi. In caso di prolungamento del divieto a staccare cedole, la Vigilanza Bce si allineerebbe all'Esrb, il Comitato europeo per il rischio sistemico guidato da Christine Lagarde, che ha chiesto di fermare i dividendi fino a gennaio.

La moral suasion Bce, ha permesso al sistema bancario europeo di destinare poco meno di 30 miliardi di capitale all'assorbimento delle perdite e al sostegno delle imprese colpite dagli effetti del coronavirus.

Delle principali banche italiane che danno dividendi ci sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi, Mediobanca e quest'anno sarebbe tornato alla cedola anche Banco Bpm.

Rosario Dimito

