Bce all'Italia: «No a dietrofront sulla riforma delle pensioni»

IL MONITOBRUXELLES La Bce avverte l'Italia: c'è un «elevato rischio» che vadano in porto i propositi del governo di fare dietrofront sulla riforma Fornero, che mettendo sotto ulteriore pressione i conti pubblici in un'Europa che invecchia e dove la previdenza è un fardello per il futuro. L'Eurotower si sofferma anche sulla flessibilità concessa da Bruxelles. Nel minore aggiustamento del disavanzo concesso dalla Commissione Ue, con «discrezionalità», a Italia e Slovenia, la Bce vede un'applicazione delle regole «a scapito della...