Bcc Veneziano, stangata agli ex vertici

LA SENTENZAVENEZIA Diventa definitiva la stangata di Bankitalia a carico degli ex vertici dell'allora Bcc del Veneziano, poi commissariata e assorbita in Banca Annia. Con una sentenza pubblicata lunedì, la Cassazione ha respinto il ricorso dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale contro il decreto della Corte d'Appello di Roma, che a propria volta nel 2016 aveva respinto l'opposizione dei pregressi dirigenti dell'istituto di credito contro le sanzioni pecuniarie comminate nel 2013 dal direttorio di via...