Bcc, Veneto diviso su quote Iccrea e Federazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOVENEZIA Bcc, punto e a capo. Il richiamo dall'ordine di Banca d'Italia ha partorito il via libera dell'assemblea di Iccrea all'aumento di capitale da 250 milioni e al cambio dello statuto. Senza però la presenza in assemblea delle Bcc aderenti all'altro gruppo bancario nazionale Ccb, che controlla circa il 22% del capitale. Una quota che la componente trentina, alla quale aderiscono 8 Bcc venete, vuole vendere per 250 milioni. Una decina potrebbero proprio finire in Veneto, dove le banche hanno circa l'1% di Iccrea. Una frattura che in...