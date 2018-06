Bcc del Veneto, utili raddoppiati Novella: «Non fermare la riforma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOVENEZIA Bcc del Veneto: risolte la partite comuni e chiuso il 2017 con un utile di gruppo di 68 milioni, c'è da affrontare l'incertezza sulla riforma del sistema. «Siamo disponibili a un confronto con il governo italiano per migliorarla, ma la riforma non può essere procrastinata - avverte il presidente della Federazione veneta delle banche di credito cooperativo - abbiamo già fatto tutta una serie di azioni, l'aereo è in fase di decollo. Non si possono spegnere i motori adesso, stiamo già facendo gli accordi con i sindacati e...