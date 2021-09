Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTESAROMA Un passo importante per l'elettrificazione della mobilità. Una mossa strategica per tutta Unione Europea. Dall'asse Francia-Germania per rispondere alla Cina nel campo delle batterie nasce un'intesa che punta alla leadership del settore con una joint venture che coinvolgerà di sponda anche il nostro paese dove Stellantis si è impegnata ha costruire una Gigafactory per riconvertire uno degli stabilimenti ex Fiat ed alimentare...