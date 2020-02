ENERGIA

TREVISO Milano all'assalto del Nordest nella partita delle multiutility. Ieri mattina un blitz in Borsa da parte di A2A ha infiammato il listino: l'acquisto da parte della società lombarda, a caro prezzo, di una parte del pacchetto di Ascopiave messo in vendita dal fondo Amber, ha spinto a Piazza Affari la società trevigiana che, in un mercato in caduta, è volata (+8,87% a 4,425) anche oltre il prezzo pagato dal gruppo lombardo deciso a conquistarsi spazio nel Veneto.

La cessione di Amber della propria quota aveva trovato giovedì un acquirente pronto in Hera, che con Ascopiave ha siglato un'alleanza il mese scorso. La società con base a Bologna e già insediata nel Nordest aveva infatti acquistato alla vigilia, come emerge dal passaggio delle azioni sul mercato dei blocchi, 2,34 milioni di pezzi a 3,98 euro l'una, con un esborso totale di 9,3 milioni di euro, e ha comunicato l'operazione ieri mattina presto. Così Hera si è aggiudicata il 2,5% delle quote di Ascopiave.

Ma a stretto giro di posta è arrivata la risposta inattesa di A2a che ha deciso a sua volta di comprare da Amber anche se in ritardo, e ha comunque pagato un prezzo unitario lievitato 4,3 euro (l'8% in più rispetto a quanto sborsato da Hera) per 9,76 milioni di azioni con una spesa di 41,9 milioni.

La notizia dell'ingresso di A2a, diffusa nel corso della mattinata, ha quindi messo le ali ad Ascopiave in Piazza Affari.

La mossa di Hera, spiegano dal quartier generale del gruppo di Bologna, è «nata da una opportunità di mercato, ed è stata condivisa con Asco Holding e costituisce un rafforzamento della partnership avviata con l'operazione conclusa lo scorso dicembre e verrà seguita da una operazione simile da parte di Ascopiave». Le partecipazioni incrociate si inseriscono a pieno titolo nell'accordo col quale un mese fa la società con base a Bologna ha preso i clienti del gas di Ascopiave lasciando a quest'ultima la distribuzione, estesa anche a Padova, Pordenone e Udine dove il gruppo Hera è presente.

Ben diversa la dichiarazione della milanese A2A, che parla invece di una «operazione che si inquadra nell'ambito della più ampia strategia di presenza di A2a in Veneto e di dialogo con il territorio». Una conferma che dopo aver corteggiato senza successo Ascopiave, A2a non molla. Un passo verso Est lo ha già fatto con Agsm Verona e Aim Vicenza per far nascere entro giugno una newco che avrà, fra altro, l'esclusiva sulle future operazioni di sviluppo in Veneto, Friuli e Trentino.

Silenzio assoluto, invece, dal quartier generale trevigiano di Ascopiave. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma un palese e per nulla celato fastidio per la mossa di A2A. Quella di Hera, confermano infatti ambienti vicini al gruppo veneto, è stata una mossa sostanzialmente concordata, nell'ambito degli aggiustamenti e degli scambi azionari seguiti all'accordo di partnership condivisa tra Asco Holding e Hera. Un acquisto di azioni da parte bolognese per rinsaldare quanto già in essere. Totalmente diverso, invece, è il caso dell'acquisto a sorpresa da parte di A2A, che ha portato a casa ben il 4% di azioni Ascopiave con quella che viene interpretata come una sorta di Opa ostile. E a mettere benzina sul fuoco è anche la dichiarazione di A2A che si è trattato di un acquisto dettato dalla volontà di «dialogo con il territorio». Dalle parti trevigiane, è stato interpretato come una presa in giro: «Altro che dialogo, questi vogliono conquistarci a spalate», è il commento strappato a un sindaco veneto. L'azione di 2A viene vista come una manifestazione di prepotenza di un'azienda che - non essendo riuscita ad entrare nel ricco mercato nordestino con le buone ora ci prova con altri metodi. Legittimi, ovviamente, ma che incontrano l'ostilità e il nervosismo degli azionisti veneti - i Comuni trevigiani - decisi a valutare quali misure prendere per rispondere al blitz milanese e riequilibrare la situazione. Un primo segnale è arrivato in serata: il Cdadi Ascopiave «nell'ottica di rafforzare la partnership tra le due società, ha deliberato di procedere all'acquisto di azioni di Hera S.p.A., per un ammontare pari ad indicativamente lo 0,4% del capitale della stessa». Un messaggio chiaro.

