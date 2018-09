Battaglia per Sky, gran finale con asta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDANEW YORK Finale di partita obbligato per la battaglia che porterà al controllo di Sky: l'Authority britannica ha indetto un'asta straordinaria per il fine settimana che concluderà la guerra alla quale abbiamo assistito negli scorsi mesi. Nelle ventiquattro ore tra oggi venerdì 21 e sabato 22 settembre le parti interessate (21st Century Fox e Comcast) dovranno far pervenire le offerte aggiornate nel corso di un massimo di tre round di rilanci. Alla scadenza del termine, il maggiore offerente tra le due sarà il nuovo possessore della...