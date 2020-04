Governo in confusione, economia sull'orlo della recessione. Licia Mattioli, vicepresidente nazionale di Confindustria, fa il punto della situazione in attesa che si concretizzi la Fase 2 dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus. «Troppi decreti stanno creando una grande confusione e per giunta si rischia di perdersi nella burocrazia e attendere tempi lunghissimi per la loro attuazione. Stiamo vivendo una crisi gravissima e molte imprese non sanno ancora quando potranno riaprire - spiega l'imprenditrice piemontese in corsa con Carlo Bonomi per la successione a Vincenzo Boccia, giovedì il consiglio generale di Confindustria decisivo -. Se non riparte la macchina produttiva del Paese l'Italia rischierà di morire non di virus ma di fame».

Vicepresidente Licia Mattioli, boccia l'operato del governo?

«Guardi, non voglio fare polemiche in questa fase così delicat; dico solo che il governo ha emesso fino a oggi 140 decreti, ai quali bisogna aggiungere i provvedimenti delle Regioni, creando una grandissima confusione. Per le imprese e le famiglie è tutto molto complicato, servono provvedimenti rapidi per affrontare quest'emergenza che non è solo sanitaria ma anche economica e sociale».

L'ultimo decreto liquidità del governo dovrebbe mettere a disposizione 400 miliardi garantiti per le imprese: non bastano?

«Sono risorse importanti che rischiano di non arrivare alle imprese per l'eccessiva burocrazia e tempi biblici di erogazione. Si deve fare come in Germania: autocertificazione e soldi in poche ore sul conto di aziende e lavoratori. Lo stop di un mese dell'attività sta già provocando problemi gravissimi di cassa, soprattutto alle Pmi. Si deve per esempio alzare il livello di credito con zero burocrazia: 25mila euro sono troppo pochi. E la durata dei prestiti garantiti dallo Stato deve essere ben superiore ai 6 anni previsti oggi, ne servono almeno 15».

Lei fa l'esempio della Germania, Paese più solido e con meno contagiati e morti dell'Italia.

«Ma anche molte più imprese aperte, a dimostrazione che se si attuano rigorosi protocolli di sicurezza il lavoro può continuare anche in fabbrica. Ci sono regioni virtuose che hanno reagito meglio all'emergenza del coronavirus, penso al Veneto dove il 60% delle imprese è tornata al lavoro, dove lo Spisal ha controllato 5.000 aziende e non ha mai riscontrato violazioni ai protocolli di sicurezza e i casi di contagio sono in diminuzione. Seguiamo il suo esempio: tamponi a tappeto, esami virologici, facciamo tutto quello che serve per riaprire in sicurezza le imprese, ma riapriamole il più in fretta possibile, ne va anche della tenuta sociale dell'Italia».

Il governo dal 14 aprile ha dato il disco verde ad altri settori, non basta?

«No: i lavoratori fermi oggi sono ancora 8,8 milioni contro gli oltre 7,7 milioni al lavoro. La capacità italiana è al 50% perché 2.5 milioni di aziende su 4.3 milioni hanno dovuto chiudere. Queste generano il 45% del valore aggiunto, la metà del fatturato totale. Ci sono settori cruciali per l'Italia come la moda, l'industria conciaria, la ceramica, la siderurgia e la meccanica ancora bloccati. Chi esporta si ritrova a non poter produrre col rischio di vedersi rubare le commesse dai Paesi che stanno lavorando quasi a pieno ritmo. Le imprese esportatrici devono anche fare i conti con una pubblicità negativa per il nostro Paese che vogliamo contrastare con una campagna di promozione dell'immagine dei nostri prodotti e del Made In Italy come sicuro che stiamo sviluppando d'intesa col Ministero degli Esteri. Pensiamo poi all'edilizia che oggi è alla canna del gas: nominiamo dei commissari ad hoc come abbiamo fatto per Genova per far ripartire tutti i cantieri possibili. Deve essere riattivata anche la filiera dell'acciaio. Il turismo è in ginocchio e ha bisogno di aiuti. Superiamo la logica dei codici Ateco: chi è in grado di operare in sicurezza può ripartire subito e chi fa il furbo deve essere fermato».

Lei guarda alla Germania, ma è proprio la Merkel insieme all'Olanda a bloccare i coronabond e a frenare sulla liquidità straordinaria dal Mes: non siamo davanti all'ennesimo fallimento europeo?

«Mi aspetterei che la risposta dell'Europa fosse la stessa delle varie Confindustrie: i colleghi tedeschi sono stati i primi a chiedere di far ripartire le fabbriche italiane perché strettamente legate alle loro filiere produttive. Io chiederei ai Paesi Ue di fare sistema come stiamo facendo noi imprenditori. Ci sono dei passi avanti: la cassa integrazione europea Sure è un'innovazione interessante, ma servono anche i coronabond o come vogliamo chiamare titoli del debito comune. I politici dovrebbero prendere esempio dalla Bce, che dopo i tentennamenti iniziali ha deciso di mettere sul piatto 750 miliardi per salvare l'euro e le economie europee».

In ogni caso il debito pubblico italiano aumenterà: servirà una patrimoniale? E basta sospendere le tasse fino a maggio?

«Prima di parlare di patrimoniale io metterei a punto un piano di rinascita del Paese e poi cercherei le risorse per attuarlo. Sulle tasse sono favorevole a uno stop fino a settembre e se necessario fino a fine anno».

Non rischiamo di far schizzare il debito pubblico e di finire come la Grecia?

«Il pericolo è molto serio, stiamo andando incontro a una crisi senza precedenti, peggiore di quella del 2008. Per questo è necessario rimettere in moto al più presto il Paese e iniziare la Fase 2, in sicurezza e con tempi certi».

Non è che servirà anche un nuovo presidente del consiglio? Gli industriali di Udine chiedono Draghi premier. E lei?

«In questo momento di profonda incertezza non aggiungerei anche quella che si porta dietro un nuovo esecutivo. Penso comunque che un uomo come Mario Draghi vada coinvolto quale che sia il ruolo. Per uscire da un'emergenza straordinaria come questa abbiamo bisogno di persone straordinarie, per quello che hanno fatto e non solo per quello che hanno detto».

Maurizio Crema

