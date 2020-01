BASSANO (m.cr.) «La domanda si fa e poi siamo nelle mani di Dio». Daniela Ferrari ha investito i suoi risparmi in azioni della Popolare di Vicenza e ora spera in Luigi Ugone: «In questi casi bisogna avere perseveranza. Lui sta facendo del suo meglio per farli arrivare, poi serve l'aiuto di qualcuno più in alto». Due distinti signori, Flavio Boselli e Marina Veronese, chiedono informazioni al tavolo dell'associazione Noi che credevamo. Lui, nato a Crema ma ormai vicentino d'adozione, spiega: «Le ultime azioni BpVi le ho comprate con l'aumento di capitale del 2014. Ho chiesto i documenti dei miei investimenti a Banca Intesa il 3 settembre del 2019 ma non me li hanno ancora dati tutti: faremo un sollecito, ormai non c'è più molto tempo». Il termine per la domanda di rimborso a Consap è slittato al 18 aprile ma qui a Bassano nessuno si fida molto di portali e promesse. «Non abbiamo più fiducia nelle banche - dice Marina - quelle azioni BpVi le ho ereditate da mia nonna, alla fine ho perso tutti i 20mila euro che avevo, spero che almeno torni qualcosa». «Ero azionista fin dai tempi della fusione con la banca di Lonigo - racconta Lucia Baldisserotto -. Ho partecipato anche all'aumento del 2014. Quando è successo il disastro ho cercato di chiamare la mia consulente, quella non s'è fatta più trovare. Per fortuna ho aderito alla transazione del 2016, almeno ho portato a casa subito dei soldi. Mio marito non l'ha fatta per i suoi principi e ora spera di recuperare almeno il 30%».

PENSIONE RIMANDATA

Fabio Cisco è più combattivo (lui e famiglia hanno perso una grossa cifra) e anche un po' ottimista: «Vedo una lucina in fondo al tunnel ma la strada è ancora lunga. Ho fatto la domanda di documentazione a Intesa due mesi fa e sto ancora spettando. Pensi che con quei soldi dovevo andare in pensione, invece...». Il crac delle Popolari ti obbliga a mantenerti giovane e al lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA