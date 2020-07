IL PROCESSO

VENEZIA Le baciate? Emersero in maniera grave con l'ispezione di Veneto banca nel 2013. In Popolare di Vicenza la Banca d'Italia non le vide prima del 2015 quando si approfondì l'attività del fondo acquisto azioni della banca. E nel 2012 l'anaalisi riguardò non la consistenza del capitale ma il merito del credito.

Carmelo Barbagallo, dal 2013 a capo del Dipartimento Vigilanza della Banca d'Italia e ora passato a supervisionare le operazioni di credito del Vaticano, nella sua testimonianza di ieri al processo sul crac della Popolare di Vicenza non ha fatto grandi rivelazioni. Chiamato a dire la sua dalla difesa di due degli imputati - l'ex presidente per 19 anni Gianni Zonin e l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto - Barbagallo ha dipinto un quadro generale che fino al 2014 non dava segnali particolari di preoccupazione alla Banca d'Italia, che anzi aveva indicato BpVi come partner aggregante sia di Veneto Banca che di Popolare Etruria, altro istituto finito nella bufera. E Popolare Vicenza come andava? «Nell'ispezione del 2012 ricevette un voto di 4 su 6, nella media», la risposta dell'ex funzionario.

Barbagallo ha parlato ai giudici per circa tre ore. Alla fine l'attuale responsabile dell'Aif (Autorità di informazione finanziaria, istituzione del Vaticano per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo) non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa fuori dall'aula del Tribunale di Vicenza. In aula Barbagallo avrebbe ricordato come le Popolari fossero più esposte degli istituti più grandi perché più attente a finanziare i territori e che la supervisione della vigilanza sulla Bpvi sarebbe stata complicata in quanto dalla concessione del credito alle difficoltà finanziarie possono trascorrere anche molti anni. Cambia tutto dal 2013 quando la Bce stringe le maglie e chiede che il credito deteriorato sia coperto totalmente. Un problema per la Vicenza che aveva già da tempo crediti deteriorati superiori alla media del sistema italiano. Gli avvocati degli imputati e delle parti civili presenti hanno cercato quindi di fare emergere altre questioni, a partire dalla tentata fusione dell'istituto di credito guidato da Zonin, istituto definito di «primario standing», con Banca Etruria: operazione mai decollata per le perplessità dei vertici dell'istituto di Arezzo. Il valore delle azioni, per molti gonfiato negli ultimi anni, era sostanzialmente invece accettato dalla Banca d'Italia almeno da quando era stato introdotto il perito indipendente. Resta il problema della azioni baciate, che Barbagallo avrebbe definito «operazioni gravissime» che si tende a coprire. In casi come questi la ricerca e ricostruzione è difficile per gli ispettori anche con l'elenco dei maggiori azionisti. Ma le prime baciate furono rilevate solo nel 2013 in Veneto Banca. Per Barbagallo quello sarebbe stato il primo momento in cui si rese conto della gravità del fenomeno di operazioni irregolari. Un punto che già a suo tempo scatenò un forte dibattito con i vertici di allora di Veneto Banca che denunciarono un atteggiamento punitivo nei loro confronti e molto più morbido verso BpVi.

DIFFERENZE E DIVERGENZE

«La testimonianza di Barbagallo ci descrive una situazione della banca negli anni 2010 e 2011 sostanzialmente di tenuta, la liquidità delle azioni era sostenuta dal fondo riacquisto - spiega Giovanni Marchesini, avvocato di Zigliotto, accusato proprio di finanziamenti baciati - funzionava il mercato secondario e quindi non c'era bisogno di fare tanti finanziamenti correlati che lo stesso Barbagallo colloca soprattutto con gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014. Quando nel 2014 tolgono la possibilità di acquistare azioni fino al 5% del capitale, si perde in credibilità, il cliente non vuole più essere azionista perché il finanziamento non è più liquido. Ma in buona sostanza Barbagallo non ha saputo dire perché non si è fatto nulla per verificare il patrimonio di vigilanza di BpVi».

Il processo Popolare Vicenza continua domani, all'appello mancano una ventina di testimoni. In autunno avanzato potrebbe arrivare la sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

